Son dakika haberleri: Japonya'nın güneybatısındaki taşkında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Japonya'nın güneybatısındaki taşkında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Son dakika güncel haberine göre Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde şiddetli yağmur ve taşkında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde şiddetli yağmur ve taşkında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

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Kumamoto'daki şiddetli yağış sonrası Kuma Nehri'nde yükselen su seviyesi 11 mevkide nehir bentlerini yıktı.

Nehrin taşmasıyla meydana gelen su baskınları sonucu oluşan çamur ve toprak kaymasında nehir yatağı hattında köprüler yıkıldı.

Kyodo ajansına göre, ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü ve evlerin sürüklendiği selde 18 kişi hayatını kaybetti.

Kuma köyünde selden etkilenen bir yaşlı bakım merkezinden yaklaşık 50 kişi kurtarıldı.

Kumamoto Eyalet Ofisine göre, çöken yollar 8 belediye bölgesinde 2 bin eve ulaşımı engelliyor.

Eyaletin Ofisinin yardım talebi kapsamında arama kurtarma çalışmaları için 10 bin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli bölgeye gönderildi.

Yangın ve Felaket Yönetim Ajansından 450 kurtarma görevlisi ile 120 polis memuru afet bölgesine görevlendirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin batı bölgelerinde salıya kadar yağmurla karışık fırtına beklendiğini duyurdu.

Ajans, Kumamoto ve Kagoşima eyaletlerinde yaşayan 203 bin kişinin tahliyesi için sığınak inşa edildiğini bildirdi.

Kumamoto ve Kagoşima'daki yaklaşık 4 bin 650 haneye elektrik sağlanamadığı kaydedildi.

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Japonya'nın güneybatısındaki taşkında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

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