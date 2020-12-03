Son dakika haberleri | Japonya Parlamentosu, koronavirüs aşısının ücretsiz yapılmasına dair yasa tasarını kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Japonya Parlamentosu, koronavirüs aşısının ücretsiz yapılmasına dair yasa tasarını kabul etti

03.12.2020 08:17
Son dakika haberleri | Japonya Parlamentosu, koronavirüs aşısının ücretsiz yapılmasına dair yasa tasarını kabul etti, System.String[]

Son dakika haberine göre Japonya'da Parlamento, ücretsiz olarak koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili masrafları merkezi hükümetin karşılamasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

Japonya'da Parlamento, ücretsiz olarak koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili masrafları merkezi hükümetin karşılamasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

Yerel medyada yer alan habere göre, Japonya Ulusal Dieti'nin üst meclisi olan Danışmanlar Meclisi  (Sangiin), mevcut aşılama yasasını revize etmek için bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Tasarının, Tokyo ve ülkenin diğer birçok bölgesinde enfeksiyonlarda artış görülmesi sonrası meclisten geçtiği ifade edildi.

Tasarıda insanlara aşılanmaları yönünde çağrıda bulunulsa da hükümet, aşıların etkinliği ve güvenliği yeterince kanıtlanmamışsa, bireylerin aşılanmayı reddetmesine olanak sağlayacak. Tasarıya göre, aşının ciddi yan etkilere neden olması durumunda hükümet tedavi masraflarını karşılayacak. Hükümet tarafından finanse edilecek olan aşılanmalarla ilgili idari işlerden yerel idareler sorumlu olacak. Tasarı, Japonya'da yaşayan yabancıları kapsayıp kapsamayacağını netleştirmiyor, ancak sağlık bakanlığı yetkilileri, ücretsiz olarak sunulan diğer aşılara bağlı olarak onların da kapsanmasını beklediklerini söylediler.

Ulusal Diet'in ayrıca, hükümetin, Japonya'ya gelişlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişileri Şubat ayından sonra da karantinaya almaya devam etmesini sağlayan ve bir yıl içinde süresi dolan önlemi uzatan ayrı bir yasa tasarısını da onayladı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Japonya Parlamentosu, koronavirüs aşısının ücretsiz yapılmasına dair yasa tasarını kabul etti - Son Dakika Dünya


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