Son dakika haberleri! Japonya ve Hindistan'dan askeri işbirliği anlaşması - Son Dakika

Japonya ve Hindistan, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak malzeme ve lojistik destek temini anlaşması imzaladı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak malzeme ve lojistik destek temini anlaşması imzaladığı bildirildi. Hindistan Savunma Bakanı Ajay Kumar ve Japonya'nın Hindistan Büyükelçisi Suzuki Satoshi'nin Çarşamba günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Satın Alma ve Çapraz Hizmet Anlaşması'nı (ACSA) imzalayarak 2 yıl süren müzakereleri sonuçlandırdığı açıklandı.

Lojistik destek

Anlaşmanın iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin gıda ve yakıt gibi malzemeleri paylaşmasına olanak tanıyacağı ifade edilirken, ayrıca ülkelerin afet durumunda ve ortak tatbikatlar ile kurtarma operasyonları sırasında karşılıklı iletişim ve ulaşım hizmetleri konusunda birbirlerini destekleyebilecekleri kaydedildi.

İşbirliğini artıracak

Hindistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın taraflar arasındaki savunma işbirliğinin derinliğini daha da artıracağını ve adımın Hint-Pasifik bölgesinde barış ve güvenliğe katkıda bulunacağını açıklarken, Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ACSA'nın tarafların hizmet ve ikmal teminini kolaylaştıracağı ifade edildi. 10 yıl yürürlükte kalması beklenen anlaşmanın taraflardan biri sona erdirmek istemediği sürece 10 yıllık dönemler halinde yenileneceği öğrenildi. - TOKYO