Son dakika haberleri! Japonya ve Vietnam liderleri "Bölgesel güvenlikte ikili iş birliği" mesajı verdi - Son Dakika

Japonya ve Vietnam, "bölgedeki agresif faaliyetler karşısında iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi" konusunda anlaştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'da Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kişida, Vietnam'ın, Japonya'nın önemli bir partneri olduğunu söyledi.

Kişida, "Serbest ve Açık Hint-Pasifiği" projesini hayata geçirme çabalarında Vietnam'ın kilit rol oynayacağını ifade etti.

Chinh ise Japonya ve Vietnam'ın birbirlerini "önemli ve uzun dönem partner" olarak gördüğünü belirtti.

Görüşme sonrası ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "bölgedeki agresif faaliyetler karşısında iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi" konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Ayrıca bildiride, "Liderlerin, Güney Çin Denizindeki gidişat, statükonun tek taraflı değiştirilmesi ve yükselen tansiyona karşı ciddi endişeler paylaştığına" dikkat çekildi.