Son dakika haberleri! Jeruselam Post'tan İsrail ordusuna sert eleştiri: Ordu medyaya olan güveni baltalıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Jeruselam Post'tan İsrail ordusuna sert eleştiri: Ordu medyaya olan güveni baltalıyor

17.05.2021 15:59
Son dakika haberleri! Jeruselam Post'tan İsrail ordusuna sert eleştiri: Ordu medyaya olan güveni baltalıyor, System.String[]

Son dakika dünya haberi: İsrail basınından Jeruselam Post, İsrail ordusu IDF'nin medyaya yönelik manipülatif tavırlarını "İsrail ordusu, medyaya olan güveni baltalıyor.

İsrail basınından Jeruselam Post, İsrail ordusu IDF'nin medyaya yönelik manipülatif tavırlarını "İsrail ordusu, medyaya olan güveni baltalıyor. Bu durum İsrail'e zarar verecek " başlığıyla eleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) "Hamas Gazze'de sivil alanlara roket atar yerleştiriyor" diyerek paylaştığı görüntü, işgalci İsrail güçlerine ait çıktı. İsrail ordusunun yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışmasına İsrail basınından da sert tepki geldi. Jeruselam Post, IDF'nin medyaya yönelik manipülatif tavırlarını sert ifadelerle eleştirdi.

"ORDU MEDYAYI ALDATIRKEN YAKALANIRSA"

Gazetede, "IDF medyaya olan güveni baltalıyor. İsrail'e zarar verecek" başlıklı yayınladığı makalede, "Medyaya servis edilen bazı görüntler,İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) olan güvenini temelden baltaladı. İsrail, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) iddianamelere yol açabilecek potansiyel bir savaş suçları soruşturmasıyla karşı karşıyadır. İsrail'in karşı koyma yollarından biri, IDF'nin kendi kendini soruşturduğunu ve İsrail'deki yargının da bağımsız olduğunu açıklamaktır. Fakat, ordu medyayı aldatırken yakalanırsa, ICC neden onun da aldatılmadığına inansın? Akıllı davranmıyoruz." ifadelerini kullandı.

IDF'NİN GÖRÜNTÜSÜ YALAN ÇIKMIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Twitter hesabından "İsrail sivilleri korumak için savaşıyor. Hamas kendini korumak için sivilleri kullanıyor" diyerek bir video paylaştı. IDF'nin paylaştığı görüntünün İsrail güçlerine ait çıktı. "Hamas sivilleri kalkan yapıyor" algısı oluşturmak isteyen IDF, yalanın ortaya çıkması sonrası paylaşımını kaldırmıştı.


Son dakika haberleri! Jeruselam Post'tan İsrail ordusuna sert eleştiri: Ordu medyaya olan güveni baltalıyor
Son dakika haberleri! Jeruselam Post'tan İsrail ordusuna sert eleştiri: Ordu medyaya olan güveni baltalıyor

İsrail, Roket, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Jeruselam Post'tan İsrail ordusuna sert eleştiri: Ordu medyaya olan güveni baltalıyor - Son Dakika Dünya


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