Son dakika haberleri: Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te

Galatasaray Kulübü, Jimmy Durmaz'ın 1 yıllığına kiralık olarak Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:07 - Kaynak: İHA
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