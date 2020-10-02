Son dakika haberleri: Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te

Galatasaray Kulübü, Jimmy Durmaz'ın 1 yıllığına kiralık olarak Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL