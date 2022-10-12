Julia Fırtınası'nda ölü sayısı 30'a yükseldiMeksika'da sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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Julia Fırtınası'nda ölü sayısı 30'a yükseldiMeksika'da sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu

12.10.2022 22:07

- Julia Fırtınası'nda ölü sayısı 30'a yükseldi Meksika'da sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu Orta Amerika'yı vuran ve en az 30 kişinin ölümüne neden olan Julia Fırtınası Meksika'da sel ve toprak kaymasına neden olurken, sel sularına kapılan bir kişi kayboldu.

- Julia Fırtınası'nda ölü sayısı 30'a yükseldi

Meksika'da sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu

MEXİCO CİTY - Orta Amerika'yı vuran ve en az 30 kişinin ölümüne neden olan Julia Fırtınası Meksika'da sel ve toprak kaymasına neden olurken, sel sularına kapılan bir kişi kayboldu.

Geçtiğimiz Pazar gününden beri Orta Amerika ülkelerinde etkili olan Julia Kasırgası, şiddetini yitirerek fırtınaya dönüştü. Meksika'nın Guerrero eyaletine ulaşan ve ani yağışlara neden olan fırtına nedeniyle şu ana kadar Guatemala, El Salvador, Honduras ve Panama'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Guerrero'da çok sayıda sel ve toprak kayması felaketi meydana gelirken, Acapulco şehrinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Birçok kişinin sürüklendiği sel suları arasında araçlar da mahsur kaldı. Acapulco şehri sivil savunma ekipleri bir kadının taşan nehrin akıntısına kapılarak kaybolduğunu ve arama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Okullar tatil edildi

Guerrero Eyaleti Eğitim Bakanlığı ise öğrenci ve öğretmenlerin can sağlığını korumak için bugün Acapulco, Costa Grande, Costa Chica ve Alta de la Sierra'daki okulların tatil edildiğini açıkladı. Yetkililer, bölgede Julia Fırtınası'nın neden olduğu yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, halka tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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Kaynak: İHA

Orta Amerika, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Julia Fırtınası'nda ölü sayısı 30'a yükseldiMeksika'da sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Julia Fırtınası'nda ölü sayısı 30'a yükseldiMeksika'da sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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