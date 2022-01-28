İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki apartmanda, Kaan Yalçın'ın (26) hayatını kaybettiği yangının, itfaiye raporuna göre, 4'üncü kattaki dairenin mutfağındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.
Hasan Güven Caddesi'nde bulunan site içindeki apartmanın üst katında, 16 Ocak günü saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi de itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yalçın'ın dumandan zehirlendiği belirlendi. Yalçın'ın, yangın çıkan apartmanda oturmadığı, arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaan Yalçın'ın, apartmanda mahsur kalanları kurtarmak istediği sırada dumandan etkilenerek, yaşamını yitirdiği bildirildi. Yalçın'ın cenazesi, otopsi sonrası Narlıdere Şehitlik Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.KISA DEVREYLE KIVILCIMLAR, KAPLAMAYI TUTUŞTURMUŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangına ilişkin hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, yangının, 4'üncü kattaki dairenin mutfağındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Yangının, 4. kattaki 405 numaralı dairenin mutfağındaki elektrik kablolarının aşınma, yıpranma, eskime, deforme olma gibi nedenlerle kısa devre yapmasının sonucu olarak oluşan kıvılcım ve ısının kabloların izolasyon kaplamasını tutuşturduğu, tutuşmanın ardından alevlerin, mutfakta bulunan ve kolay yanabilen eşyalara sirayet etmesi ile çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kaan'ın öldüğü yangın, 4'üncü kattaki dairenin mutfağından çıkmış - Son Dakika