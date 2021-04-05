Son dakika haberleri: Kabil'de bombalı saldırıda bir asker öldü - Son Dakika

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Öte yandan dün de Kabil'de düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda dört güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Faramarz, saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini, dört askerin yaralandığını belirtti.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de düzenlenen bombalı saldırıda bir asker hayatını kaybetti.

"Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi