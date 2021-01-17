Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadın yargıçları taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda iki yargıç hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, kadın yargıçların Kabil'in Kale-i Fethullah bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Faramarz, saldırıda iki kadın yargıcın yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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