Son dakika haberleri... Kabil'deki tahliye kaosunun en büyük mağduru çocuklar - Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkenin dışarıya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde binlerce kişinin zorlu bekleyişi sürüyor.

35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve bölgedeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında çocuklar yer alıyor.

Kimi zaman çevrelerindeki kargaşaya aldırmadan oyunlar oynayan, kimi zaman da yaşadıkları gerginliğin etkisiyle ailelerinin yanından ayrılmak istemeyen çocuklar, havalimanı çevresindeki izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de atlatıyor.

Havalimanı kontrol noktalarında tahliye için bekleyenlere yardım elini uzatan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de devriyeleri sırasında çocuklara su ve yiyecek dağıtıyor.