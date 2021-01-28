Son dakika haberleri... Kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Çalınan kablolar nedeniyle internet erişimi konusunda çok sayıda vatandaşı mağdur eden 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 farklı mahallede meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen 2 hırsız, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

GAZİANTEP - Gaziantep 'te 12 farklı mahalleden internet kablosu çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

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