Son dakika haberleri | Kablo hırsızlığı kamerada

Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, bir kişinin, elektrik kablolarını çalma anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

ADIYAMAN'da, bir kişinin, elektrik kablolarını çalma anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnşaatı devam eden Erdal Coşkun'a ait 4 katlı binanın içerisindeki elektrik kabloları kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde inşaata gelen çalışanlar kabloları görmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çalışmasının ardından inşaat alanındaki kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerasında, şüphelinin kabloları çalma anı saniye saniye görüntülendi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Son Dakika

Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, kendini böyle savundu: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi

Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti

Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı

Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi

Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif

Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek

Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü