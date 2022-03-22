Son dakika haberleri... Kaçak alkolden zehirlenen şahsın ifadesi operasyon başlattı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kaçak alkolden zehirlenen şahsın ifadesi operasyon başlattı

22.03.2022 11:09
Son dakika haberleri... Kaçak alkolden zehirlenen şahsın ifadesi operasyon başlattı

Son dakika haberleri... Bolu'da kaçak alkolden zehirlenerek hastaneye giden vatandaşın ifadesi üzerine yapılan operasyonda kaçak içki ürettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da kaçak alkolden zehirlenerek hastaneye giden vatandaşın ifadesi üzerine yapılan operasyonda kaçak içki ürettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir tekel büfesinden kaçak içki aldıktan sonra zehirlenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından hastanede alınan ifadesinde vatandaşın kaçak içkiyi aldığı yeri söylemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Alkol zehirlenmesi sebebiyle hastaneye giden şahsın kullanmış olduğu etil alkolü aldığı tespit edilen tekel büfesine düzenlenen operasyonda içki yapımında kullanıldığı tespit edilen 7 litre evsel kullanım amaçlı tarımsal kökenli etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BOLU

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Kaçak İçki, Alkol, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kaçak alkolden zehirlenen şahsın ifadesi operasyon başlattı - Son Dakika


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