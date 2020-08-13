Son dakika haberleri: Kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaçak cep telefonu operasyonu

Bir son dakika haberine göre İstanbul'de düzenlenen operasyonda, 695 kaçak akıllı cep telefonu ve bu telefonlara ait yedek malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'de düzenlenen operasyonda, 695 kaçak akıllı cep telefonu ve bu telefonlara ait yedek malzemeler ele geçirildi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde 695 akıllı cep telefonu, 680 şarj başlığı, 540 şarj kablosu ve 90 kulaklık ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:31

Kaynak: AA

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