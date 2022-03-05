Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı

05.03.2022 05:22

Edinilen son dakika gelişmesine göre Operasyondan görüntüler Polis özel harekat ekipleri ve polis helikopteri İSTANBUL (AA) – Fatih'te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Operasyondan görüntüler

Polis özel harekat ekipleri ve polis helikopteri İSTANBUL (AA) – Fatih'te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokağı'ndaki 3 katlı binaya operasyon yapıldı.

Polis ekipleri operasyon yapılan adreste bir süre arama yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 10 kaçak göçmen işlemler için Emniyet'e götürüldü.

Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı

YORUMLAR
500
Park halindeki motosikleti çaldılar Park halindeki motosikleti çaldılar 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu

Polis Özel Harekat, Özel Harekat, Fatih, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kaçak göçmen operasyonu yapıldı - Son Dakika


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