Son dakika haberleri... Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı

28.07.2022 13:20
Son dakika haberleri... Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde kaçak göçmenlerin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde kaçak göçmenlerin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kuleli köyü yakınlarında M.D.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk araştırmada 6 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü M.D.K. ve yabancı uyruklu vatandaşlar tedavi altına alınırken olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı Yaşlı adama çarparak ölümüne yol açan sürücü yakalandı Yaşlı adama çarparak ölümüne yol açan sürücü yakalandı Ordu'da 133 kişinin ehliyetine el konuldu Ordu'da 133 kişinin ehliyetine el konuldu

Kırklareli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında güzel haberi verdi: Sevkiyat bugünden itibaren aynen devam edecek
12:57 Uzun zamandır bekleniyordu! Artık WhatsApp'dan ekran görüntüsü alınamayacak
12:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına sert tepki gösterdi: Vicdansıza bak ya, bu ne akıl, sen kendinde misin?
12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği esnada hareketlenen salonu böyle susturdu
12:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü çağrısını yineledi: Anayasa değişikliği için halk oylaması da dahil diğer adımları atmaya hazırız
12:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa eden Mahir Ünal'a teşekkür etti
12:06 25 yıl önceki videosu sorulan İYİ Parti lideri Akşener kameralar önünde hayli gerildi
12:02 Sergen Yalçın'ın son bir yılda yaşadığı değişim inanılmaz olarak yorumlandı
11:55 Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılar şehri hem susuz hem de elektriksiz bıraktı
11:46 Büyükçekmece'de inşaat alanında 4 insana ait iskelet ve metal para bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 13:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement