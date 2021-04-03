Son dakika haberleri! Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN

Kazı yapılan alanında yapılan aramada 1 adet jenaratör 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu, 1 adet pense, 1 adet teneke, 1 adet kova, 1 çift demir çubuk, 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet manivela ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde izinsiz kazı yapan A.O., E.T., A.K. ve C.T. isimli şahıslar suç üstü yakalandı.

Adıyaman 'da kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık