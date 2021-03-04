Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

04.03.2021 10:01

Son dakika haberler... GİRESUN'un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı köyünde köy tüzel kişiliğine ait arazide kaçak kazı yaparak define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ., ve F.İ., suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramak için kullanılan malzemelerin yanı sıra teknolojik aletlere el konuldu.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü - Son Dakika


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