Son dakika haberleri... Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sincik ilçesine bağlı Narlı köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri 4 şüpheli şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 2 adet altın arama el dedektörü, 1 adet kürek ve 1 adet kazma ele geçirildi.
Şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN
- Kaynak: İHA
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