Son dakika haberleri: Kaçak mazota suç üstü - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak mazot ikmali sırasında suç üstü yaparak yaklaşık 61 litre motorin ele geçirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir - Bursa Karayolunun 21'inci kilometresinde E.E. isimli şahsa ait lastik tamir ve yağlama işletmesinde, bir tırın deposuna yakıt ikmali yapıldığı bilgisini aldı. Olay yerine gelen ekipler, yapılan operasyonla E.E.'yi suç üstü yakaladı. Depoda yapılan aramada, zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 61 bin lira olan 10 bin 230 litre motorin ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak motorine el konularak yerinde Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli E.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR