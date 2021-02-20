Son dakika haberleri... Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı

20.02.2021 10:13
Son dakika haberleri... Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyon sonucu 73 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyon sonucu 73 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şehitkamil İlçesinde bir depoda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 73 adet menşei belirsiz çeşitli marka ve modellere ait otomobil motoru ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı
Son dakika haberleri... Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı
Son dakika haberleri... Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı

Gaziantep, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı - Son Dakika


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