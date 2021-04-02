Son dakika haberleri: Kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza - Son Dakika

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden ve ruhsatsız olduğu belirlenen pavyona, polis ekiplerince yapılan baskında, içerde eğlenen 8 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki birçok bölgede denetim yapıldı. Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir iş hanının bodrum katından müzik sesi geldiğini fark etti. Seslerin aralıksız devam ettiğini anlayan polis ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Baskında, kapalı olması gereken ve ruhsatı olmadığı öğrenilen iş yerinin bir pavyon olduğu ve kaçak olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Kaçak pavyonda eğlendiği belirlenen 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi. Kaçak pavyon, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.