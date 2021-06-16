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Son dakika haberleri: Kaçak sigara imalathanesine operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaçak sigara imalathanesine operasyon

16.06.2021 11:43
Son dakika haberleri: Kaçak sigara imalathanesine operasyon, System.String[]

Son dakika haberler: İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara üretim imalathanesine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara üretim imalathanesine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir kaçak sigara üretim imalathanesini tespit etti. Harekete geçen ekipler, işletmeye operasyon düzenlerken, yapılan aramalarda 30 bin 320 adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron sigara, 96 bin 600 adet boş bandrolsüz makaron, 802 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 150 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 45 adet TAPDK bandrolü, 210 adet tekli sigara doldurma aparatı ve 3 adet elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K. isimli bir şüpheli hakkında 5607 sayılı kanun gereğince işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haberleri: Kaçak sigara imalathanesine operasyon
Son dakika haberleri: Kaçak sigara imalathanesine operasyon
Son dakika haberleri: Kaçak sigara imalathanesine operasyon

Kaçak Sigara, Torbalı, İzmir, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kaçak sigara imalathanesine operasyon - Son Dakika


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