Son dakika haberleri... Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda 63 bin 600 dolu makaron, 89 kilogram kıyılmış tütün, 23 kilogram bandrolsüz tütün, 228 kutu sigara, 24 paket nargile tütünü ve havalı makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Kartal 'da kaçak tütün imalathanesi olarak kullanılan adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:35

Kaynak: AA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi