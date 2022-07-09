Son dakika... Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1' i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1' i ağır 5 yaralı

09.07.2022 13:45

Son dakika haberler... Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1' i ağır 5 yaralı Ankara'da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1'si ağır, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1' i ağır 5 yaralı

ANKARA - Ankara'da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1'si ağır, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orta şeritte seyir halinde olan 06 FU 1207 plakalı aracın sürücüsü, o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan yol ortasındaki kurbanlık keçiye çarpmamak için sağa doğru manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, sağ şeritte hareket halindeki 06 BR 249 plakalı araca çarparak bariyerlerden atlayıp şarampole yuvarlandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kurbanlık keçinin de telef olduğu kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1' i ağır 5 yaralı - Son Dakika

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