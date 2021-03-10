KAYSERİ Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra gerçekleşti - Son Dakika

Kaçarak evlenen Derya'nın gelinlik hayali 8 yıl sonra gerçekleşti

KAYSERİ'de 8 yıl önce kaçarak evlenmesi ve maddi imkansızlık nedeniyle nikahta gelinlik giyemeyen 2 çocuk annesi Derya Aslan'ın (27) gelinlik hayalini Türk Kızılayı gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Kayseri Kadın Kolları, maddi durumu iyi olmayan kadınların hayallerini gerçekleştirmek için proje hazırladı. Bu kapsamda pilot mahalle seçilen Kocasinan ilçesindeki Boztepe mahallesinde oturan kadınlar, hayallerini kağıtlara yazıp muhtar Bilal Erdem aracılığıyla teslim etti. 2 çocuk annesi Derya Aslan'ın 8 yıl önce kaçarak evlendiği, maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamadığı, nikahta da aynı nedenle gelinlik giyemediği öğrenildi. Türk Kızılayı gönüllüsü kadınlar, ellerinde gelinlikle Aslan'ı evinde ziyaret etti. Aslan, giydiği gelinlik ve çocuklarıyla birlikte poz verdi. Yıllar sonra gelinlik hayali gerçek olan Aslan, büyük sevinç yaşadı.

'KIZIM GELİNLİK GİYMEMİ İSTİYORDU'

3'üncü çocuğuna hamile olduğunu belirten Aslan, "Ben kaçarak evlendim. Bu sebepte gelinlik giymek kısmet olmadı. Benim ailem kaçtığım için izin vermedi. Nikahta giymeyi çok istedim; ama maddi sebeplerden dolayı olmadı. Kızım çevrede gelin ve damat gördüğü için gelinlik giymemi çok istiyordu. Bana da 'anne sen neden gelinlik giymedin' diyordu, 'neden gelinliğin yok ve siz nasıl evlendiniz?' gibi soruları sürekli soruyordu. Bu durum da benim içime batınca ve buraya da Türk Kızılayı gelip 'hayaliniz nedir?' diye sorunca, ben de 'gelinlik giyme' hayalimin olduğunu söyledim. Onlar da 'neden olmasın, sen yeter ki iste' dediler" diye konuştu.

'HAYALİM GERÇEK OLDU, ÇOK MUTLUYUM'

Türk Kızılayı ekibine teşekkür eden Aslan, "Çok mutluyum, kızım bana sürekli sorduğu için benim içimde de ukde kalmıştı. Hiç bir cevap veremiyordum. Şu anda çok mutluyum. Duygusal olarak da çok etkilendim. Ben artık umudumu kesmiştim; kadınların hayallerinin peşinden koşması lazım. Bu proje çok güzel bir proje, bu projeyi gerçekleştiren, emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

'KADIN MUTLU OLURSA, DÜNYA MUTLU OLUR'

Türk Kızılayı Kayseri Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Nevin Dadaşer de, "Kadınların içlerinde ukde kalan birçok hayalleri var. 'Bu hayalleri nasıl gerçekleştirebiliriz" diye projeler üretirken bu fikir aklımıza geldi. Kadınlarımızın hayallerini kağıtlara yazmalarını istedik. Birçok kadınımızın güzel hayalleri vardı. Bu hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bir kadın mutlu olursa, bütün dünya mutlu olur. Kadınlarımız gerçekten çok kutsal varlıklar. Bir kadının mutluluğu önce ailesini, sonra ise tüm dünyayı değiştirebilir. Mutlu olacağımızı biliyorduk; ama kadınlarımızın yüzündeki mutluluğu görünce bu durum ne tarif edilir ne de paha biçilir" dedi.