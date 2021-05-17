KADEMELİ NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ -1 - Son Dakika

İSTANBUL'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Otobüs ve minibüslerde, sürücü ve yolcuların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt ve Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı köprü üzerinde yapıldı. Ekipler sürücülerin evrak kontrolü yaparken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Polis, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı. Denetimleri sıklaştıran ekipler durdukları minibüs ve otobüslerdeki dezenfektanları da kontrol etti.

FATİH'TE DE DENETİM YAPILDI

Fatih Vatan Caddesi'nde minibüs ve otobüsler denetlendi. Vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı ve dezenfektan konusunda da bilgi verdi.