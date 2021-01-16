KADES butonuna bastı, polis alarma geçti - Son Dakika

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti
Son Güncelleme: 16.01.2021 01:33

ANTALYA'da T.Ö. (34) adlı kadının, eşi K.Ö.'den (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ANTALYA'da T.Ö. (34) adlı kadının, eşi K.Ö.'den (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. T.Ö.'nün evden çıkmasının ardından kapıyı polisin üzerine kapatan K.Ö. ise bir saat sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. ile eşi T.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T.Ö., eşi K.Ö.'nün kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla telefonunda yer alan KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat Polisi sevk edildi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMASINI İSTEDİ

K.Ö., polislerin geldiğini görünce iddiaya göre eşine kapıyı açmasını ancak kendisinden şikayetçi olmamasını söyledi. Kapıyı açan T.Ö. ise polis ekiplerine şikayetçi olduğunu söylerken, kendisini kapının dışına attı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİKarısının kendisinden şikayetçi olmasına öfkelenen K.Ö., kapıyı kapatarak içeriye girdi. Polis aracına alınan T.Ö., kocasından şiddet gördüğünü, evde tüfek olduğunu, iki çocuğunun da evde kaldığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri çelik yeleklerini giydi ve Özel Harekat Polisleri hazırlıklarına başladı. Sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekipleri, kimsenin geçmesine izin vermedi. Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin uyarılarıyla evlerine girmeleri konusunda uyarıldı.

'ELİMDE SİLAH YOK, BIRAKIN DİYE BAĞIRIYORLAR'Bu sırada balkona çıkan K.Ö., "Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben gerizekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz bana silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Burada bana bir tane polis 'Eşin şikayetçi oldu, sen de bizimle gel' demedi. Ben, eşim gidebilir deyip kapıyı kapattım, sonra içeriye girdim. Kapıyı zorluyorlar. Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar" diye konuştu.

AV TÜFEĞİ BULUNDU

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen K.Ö. ve şikayetçi olduğu karısı T.Ö., ayrı polis otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları aramada bulunan ruhsatlı av tüfeği ise muhafaza altına alındı. İki çocuk ise eve gelen amcalarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

Özel Harekat, Muratpaşa, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADES butonuna bastı, polis alarma geçti - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Akaryakıta gelen zam pompaya da yansıdı! Motorinin litresi 40 lirayı aştı
00:23 Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti
23:54 Hatay'da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine yıkıldı
23:45 İspanya, Güney Kıbrıs'ı 6-0 mağlup etti
23:39 Fransa, izin verilen radyasyon miktarını aştığı gerekçesiyle iPhone 12 satışını yasakladı
23:21 Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişiyi hayattan koparan sel suları böyle gelmiş
23:21 Romanya-Kosova maçı çıkan olaylar nedeniyle 50 dakika durdu
22:35 Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı hastaneden taburcu oldu
22:28 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı
21:45 iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in Türkiye satış fiyatları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 03:29:55. #1.12#
SON DAKİKA: KADES butonuna bastı, polis alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement