Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

10.10.2022 07:52
Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Edinilen son dakika gelişmesine göre ? KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

? KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.

YORUMLAR
500
3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:01 Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 10 milyona yakın kişiye sicil affı geliyor
09:04 Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi
08:55 Canlı yayında büyük panik! BBC muhabiri Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki patlamalara yayındayken yakalandı
08:35 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor
08:33 Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
04:27 Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 09:23:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNADAKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement