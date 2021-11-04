Son dakika haberleri! Kadıköy'de abiye hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de bir giyim mağazasına müşteri olarak giriş yapan kadın, reyondan aldığı 600 lira değerindeki abiye elbiseyi çantasına koyarak çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy'de bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giriş yapan şüpheli kadın, bir süre reyonlar arasında dolaşarak kıyafetleri inceledi. Mağaza personelinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şüpheli kadın askıdan aldığı 600 lira değerindeki abiye elbiseyi katlayarak çantasına koydu. Yaşanan hırsızlık olayı sonra bir süre daha mağazada gezinen şüpheli, çaldığı elbiseyle birlikte dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bu yaşta birinin bu davranışına çok üzüldüm"

Kıyafetin çalındığını ürün sayımı esnada fark eden mağaza işletmecisi Dilek Özer, " Olay geçtiğimiz Cuma günü akşam 17.00 sıralarında oldu. Ben dükkanda tek başıma başka müşteriyle ilgilendiğim sırada bir hanımefendi giriş yaparak kısa elbiseleri sordu, bende yönlendirdim. Elbiseleri kontrol eden kadın, diğer müşteriyle ilgilendiğimi fırsat bilerek çantasına saniyeler içerisinde koymuş. Hırsızlığı bir gün sonra sayım yaptığımızda fark ettik. Bu olayın yaşanmasına, bu yaşta bir kadının böyle bir şey yapmasına çok üzüldüm" diye konuştu. - İSTANBUL