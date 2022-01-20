Kadıköy'de duraktaki İETT otobüsünün alev aldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy-Beykoz seferi için Uzunçayır durağına yanaşan "15BK" hatlı İETT otobüsü, duraktan hareket ettiği sırada aniden alev aldı.
Yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüs durduruldu. Alevler, araçtaki yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.
Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kadıköy'de duraktaki İETT otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika