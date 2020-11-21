Son dakika haberleri... Kadıköy'de feci kazada otomobil asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de feci kazada otomobil asılı kaldı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek demir parmaklıklarda asılı kaldı. Havada asılı kalan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa'da Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 VJ 5228 plakalı Mini Cooper otomobilin sürücüsü M.S. Kadıköy istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Havada asılı halde kalan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.