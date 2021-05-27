Kadıköy'de hastanedeki cinayet; eşini çocuklarının yanında öldürmüş - Son Dakika

Kadıköy'de hastanedeki cinayet; eşini çocuklarının yanında öldürmüş

27.05.2021 16:17
Kadıköy'de hastanedeki cinayet; eşini çocuklarının yanında öldürmüş, System.String[]

KADIKÖY'de iki gün önce evi terk eden eşini hasta bakıcı olarak çalıştığı hastanede öldüren Güntay Mert'in (38) olayı çocuklarının yanında gerçekleştirdiği belirlendi.

KADIKÖY'de iki gün önce evi terk eden eşini hasta bakıcı olarak çalıştığı hastanede öldüren Güntay Mert'in (38) olayı çocuklarının yanında gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin göz muayenesi sırası beklerken tartışma başladığı eşiyle yalnız konuşmak için eksi 1. katta bulunan Fizik Tedavi bölümüne indikleri bu sırada yanlarında 8  ve 11 yaşlarında iki çocuğunun da bulunduğu ortaya çıktı. Olay sırasında çocukların çığlıkları üzerine hastane personelinin koşarak olaya müdahale ettiği şüphelinin çıkan karışılıktan faydalanarak kaçtığı öğrenildi.

Kadıköy'de özel bir hastanede işlenen cinayette yeni bir detay ortaya çıktı. Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polis tarafından kısa süre içinde yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Yapılan soruşturmada şüphelinin olay sırasında 8 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğu ile göz muayenesi için beklerken eşiyle karşılaşıp tartıştığı, ikilinin koridorun kalabalık olması nedeniyle yalnız konuşmak için hastanenin eksi 1. katında bulunan Fizik Tedavi Merkezine indikleri ortaya çıktı. Bu sırada ikilinin yanında çocuklarının da bulunduğu öğrenildi. Hastaların dinlenmesi için yapılan paravanla çevrilmiş alanda yaşanan tartışma sonucu cinayet olayının meydana geldiği belirlendi.

ÇOCUKLARIN "ANNEMİZİ ÖLDÜRÜYOR" ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE HASTANE PERSONELİ YARDIMA KOŞMUŞ

Çocukların "Annemizi öldürüyor" çığlıkları üzerine hastane personelinin olaya anında müdahale ettiği belirtildi.  Olayda kullandığı bıçağı atarak koşarak kaçmaya çalışan şüpheli Güntay Mert'in hastane personeli tarafından dışarı kadar kovalandığı öğrenildi.

KAÇARKEN BİNDİĞİ İLK TAKSİDEN İNMEK ZORUNDA KALMIŞHastane personelinin şüphelinin hastane önünde bindiği taksi şöförünü "Bu adam yaralama yaptı." diye uyarması üzerine Güntay Mert'in hareket etmeyen taksiden indiği belirtildi. Daha sonra hızla koşan ve uzakta bulunan bir başka taksiye binen şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtildi.  Olay sırasında ağır yaralanan hasta bakıcı Yudum Mert'e (33) hemen müdahale edildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Cinayet, Hastane, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de hastanedeki cinayet; eşini çocuklarının yanında öldürmüş - Son Dakika


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