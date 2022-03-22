Son dakika haberleri | Kadıköy'de insanlık dışı görüntü... Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kadıköy'de insanlık dışı görüntü... Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti

22.03.2022 19:40

Son dakika haberler: Kadıköy'de insanlık dışı görüntü.

Kadıköy'de insanlık dışı görüntü... Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti

İSTANBUL - Kadıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının yabancı uyruklu bakıcısı tarafından feci şekilde darp edildiği ortaya çıktı. İyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırılan bakıcı, kararla birlikte tahliye edildi. Ailenin avukatı ise, "Sanık şu anda Türkiye'de. Başka ailelerin de canını yakmasın diye uyarıyoruz. Çok dikkat etmek gerekir. İnsanların canı gibi sevdikleri annelerini babalarını bakımına terk ettikleri kişiyi iyi tanımaları lazım" dedi.

Korkunç olay, Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası 80 yaşındaki M.K.D., Türkmenistanlı uyruklu bakıcısı M.S.A. tarafından günlerce darp edildi. Dört yıldır yaşlı kadının bakıcılığını yaptığı öğrenilen kadın, yaşlı kadını saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp boğmaya çalıştı. Çığlıklarına rağmen yaşlı kadının yüzüne tokat atan bakıcı, vücuduna yumruk atarak yaşlı kadını darp etti.

Annesinin vücudundaki morlukları fark eden yaşlı kadının kızı H.U., annesini hemen doktora götürdü. Doktor, morlukların basit bir çarpma olmadığını, darp edilmiş olduğunu söyledi. Eve gizli kamera yerleştiren H.U., görüntüleri izleyince hayatının şokunu yaşadı.

Bakıcının annesine işkence ettiğini gören kadın, darp raporu alarak bakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.S.A. hakkında "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

"Kendime hakim olamadım"

Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk celsede davayı karara bağladı. Karar duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık M.S.A., "Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım. Pişmanım" diyerek kendini savundu. Mahkeme, sanık M.S.A.'yı "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan" önce 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığı 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmedildi.

Yaşlı kadının ağzını battaniye ile kapatıp tokat atmış

Darp edilen yaşlı kadının ailesinin avukatı Celal Ülgen, "Aile önce 80 yaşında bakıma muhtaç kişinin boynunda morluk olduğunu fark ediyor. Doktor bu morluğun basit bir çarpma olmadığını mutlaka darp edilmiş olduğunu söylüyor. Bu işin izlenmesi gerektiğini söylüyor. Eve kamera koyuyorlar. Kamerada bakıcının şiddet uyguladığını, kadının kafasını duvarlara çarptığını, ağzını battaniye ile kapattığını, küfrettiğini, tokat attığını görüyorlar" dedi.

"Başkalarının da canını yakmasın diye uyarıyoruz"

Sanığın 5 yıl hapse mahkum edildiğini edildiğini belirten avukat Ülgen, "Şu anda Türkiye'de. Başka ailelerin de canını yakmasın diye uyarıyoruz. Çok dikkat etmek gerekir gerçekten. İnsanların canı gibi sevdikleri annelerini babalarını bakımına terk ettikleri kişiyi iyi tanımaları ve araştırmaları lazım. Kimseye güvenmemeleri gerekir, artık onu görüyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Kadıköy'de insanlık dışı görüntü... Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son dakika haberleri | Kadıköy'de insanlık dışı görüntü... Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son dakika haberleri | Kadıköy'de insanlık dışı görüntü... Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti

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Alzheimer, Mahkeme, Türkiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kadıköy'de insanlık dışı görüntü... Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti - Son Dakika


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