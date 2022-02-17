KADIKÖY'de geçen haziran ayında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) binanın birinci katında çıkan yangında ölmesine ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan iki sanık da suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanık Mahmut Sağır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Sağır, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Burak Kaya da SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Mahmut Sağır, cezaevine girmeden 3 buçuk ay önce söz konusu apartta Burak Kaya ile kaldığını, cezaevinden çıktıktan sonra sanık Kaya ile buluştuğunu, çantasını almak için olay yerine gittiğini belirterek "Dairenin sahibi Sadullah Özcan'ı aradım, Burak dairede izinsiz kalıyormuş. Birkaç gün daha kalmasına müsaade etmesini rica ederim. Sadullah Bey 'Olur' dedi. Herhangi bir problem çıkmadı" dedi.

Olay günü Burak Kaya'dan anahtarı alarak saat 06.30 sıralarında çantasını almak için aparta gittiğini kaydeden sanık Mahmut Sağır, "Ben lavaboya giderken herhangi bir şey yoktu ancak lavabodan çıktığımda her tarafımı duman kaplamıştı. Lavaboda tahmini 5 dakika kalmıştım. Ben dumanı görünce Burak'a yöneldim. Ben lavaboya girmeden önce uyuyordu. Hamle yapmaya kamadan hazır bekliyormuş gibi bir anda yerinden fırladı, hazır olan çantasını alarak dışarı çıktı. Peşinden ben de valizimi alarak dışarı çıktım" şeklinde konuştu.

BEN BATTANİYEYİ TUTUŞTURMADIM

Mahmut Sağır, "İçerisi duman olduğu için panikleyip kimseye seslenmeden dışarı çıktık. Telefonum almadığı için yangından dolayı bir yeri arayamadım" dedi. Yangında ölen Yusuf Can Döğüşçü'yü tanımadığını kaydeden sanık Sağır, apartta kimseyle tartışmadığını ve kimseyle husumeti olmadığını öne sürdü. Sanık suçsuz olduğunu iddia ederek "Ben battaniyeyi tutuşturmadım. Burak'ın emniyette neden böyle söylediğini bilmiyorum" dedi. Sanık beraatini talep etti.

ODADAN ÇIKACAKKEN MAHMUT'UN ELİNDE ÇAKMAK VE BATTANİYE GÖRDÜM

Sanık Burak Kaya cezaevinden çıkan Mahmut Sağır'la buluştuğunu, dışarıda alkollü içkiler içtikten sonra aparta döndüklerini kaydederek "Gece saat 02.00 sıralarında diğer sanık Mahmut Sağır odaya geldi. Beni uyandırıp cep telefonumu ve 100 lira para istedi. Ben de verdim, uyumaya devam ettim. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mahmut'un telefonda birisiyle tartıştığını duydum. Bana, 'Buradan çıkalım, tartışma çıkabilir' dedi. Bunun üzerine eşyalarımı hazırladım. Telefonda sanığın ev sahibi olan Sadullah beye 'Senin evinin de' diyerek küfrettiğini duydum. Tam odadan çıkacakken Mahmut'un elinde beyaz çakmak ve yünlü battaniye gördüm. Ben üzerine gittim, 'Ne yapıyorsun, evi yakacaksın' dedim. O da beni itti. Zaten çok alkollüydü, ayakta zor duruyordu. Ben de korktum ve çıktım. Aşağıya arabanın yanına indim. Mahmut beni de tehdit ederek, 'Senin de başını yakarım' dedi. Kendisini Ümraniye'ye bırakmamı söyledi. Ben de kendisini bir Ümraniye'deki bir otele bıraktım" şeklinde savunma yaptı. Sanık Kaya da beraatini istedi.

"ONUN KALMASINI İSTEMİYORDUM"

Apartı kiralayan müşteki Sadullah Özcan, tutuklu sanık Mahmut Sağır'ın kendisine 'Namık' ismiyle tanıtıldığını iddia ederek "Ben her iki sanık ile de kira sözleşmesi yaptım. Yangından iki gün önce Burak ile apartta kalmaları konusunda konuştuk. Namık'ın kalmasını istemiyordum. O günün sabahı Namık beni aradı" dedi. Sabah saat 07.00 civarı evin yandığını haber verdiklerini anlatan müşteki Sadullah Özcan kendisine yangını Namık'ın çıkardığını söylediklerini belirterek, "Ben direkt polis karakoluna gittim. Çünkü polis beni aramıştı. Yangın yerine gitmedim. Ölen Yusuf Can Döğüşcü'nün apartta kalan kimse ile bir husumeti yoktu" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Mahkeme, sanık Mahmut Sağır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de bir apartta 29 Haziran 2021'de çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamenin değerlendirme kısmında sanıkların apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle apart sahibiyle aralarında tartışma çıktığını ve olay yerinden ayrılırken tepki olarak daireyi ve eşyaları yaktıkları belirtiliyor. Sanıkların sabah erken saatlerde odalarında çıkarttıkları yangın sonucunda birbirine bitişik vaziyetteki odada kalan fakat aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Yusuf Can Döğüşçü'nün yanarak zarar göreceğini öngördükleri veya öngörmeleri kendilerinden beklendiği halde umursamayıp eylemi gerçekleştirerek meydana gelen ölüm olayında olası kasttan sorumlu olmaları gerektiği öne sürülüyor.

İddianamede sanıklar Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın "Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme", "Yakarak mala zarar verme" ve "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 2 yıl 6 aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.