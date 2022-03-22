Son dakika haberleri: Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada

22.03.2022 10:21

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kameradaİSTANBUL Kadıköy'de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada

İSTANBUL Kadıköy'de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförüyle kavga eden kişinin, taksinin kaputuna çıkarak taksicinin üzerine doğru uçan tekme attığı görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı. Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile şoföre saldırdı. Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförünün uzaklaşmasıyla kavga son buldu. Trafikte korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri: Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada

YORUMLAR
500
Kadıköy'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Taksi şoförüne atılan uçan tekme anları kamerada Kadıköy'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Taksi şoförüne atılan uçan tekme anları kamerada Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: En az 10 yaralı

Otomobil, Saldırı, Kadıköy, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:44:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kadıköy'de yol verme kavgası...Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement