Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

19.03.2021 15:08

Son dakika haberleri... KADIKÖY'de, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis araclarına tekme atan ve polis memurlarına taş ve soda şişesi attığı iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 4'ü tutuklu 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

KADIKÖY'de, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis araclarına tekme atan ve polis memurlarına taş ve soda şişesi attığı iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 4'ü tutuklu 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Olay sırasında 2 polis aracında toplam 46 bin 185 lira değerinde çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu belirtilen iddianamede, 7 şüphelinin çeşitli suçlardan 6 ay ile 11 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörün protesto eylemlerinin tekrar ettiği ve İstanbul Valiliği'nin gösteriyi yasaklaması kararına rağmen sosyal medya üzerinden yapılan çağırı sonucu eylemcilerin 2 Şubat 2021'de Kadıköy'de toplandığı anlatıldı. Eylemcilerin görevli polis memurlarına ve polis otosuna soda şişesi, taş ve tekmeyle saldırdığı öne sürülen iddianamede, olay yeri ve çevresinde çekilen görüntüler sonucu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

POLİS ARAÇLARINDA 46 BİN 185 LİRALIK HASAR MEYDANA GELDİ

İddianamede görüntülerin tek tek incelendiği şüphelilerin dağılın ihtarına uymadığı, polis aracına yönelik zarar vermek amacıyla saldırıda bulunduğu iddia edildi. Kimi şüphelilerin polis memurlarını yaralamak amacıyla polise taş attığı iddia edilen iddianamede, kimi şüphelilerin ise polis aracının önüne çöp konteyneri devirerek, polis aracının geçmesini zorlaştırdığı ve akabinde de polis aracına saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Olay yeri inceleme raporlarına, hasar tespit tutanaklarına ve buna ilişkin faturalara da yer verilerek bir polis aracında 27 bin 843 lira, diğer polis aracında da 18 bin 342 lira olmak üzere toplamda 46 bin 185 liralık araçlarda çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede tutuklu şüpheliler A.K., H.H. N.E. Ö.Ş ile tutuksuz şüpheliler M.D. R.A. ve Y.A. hakkında "Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Kamu malına zarar verme", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gibi suçlardan 6 ay ile 11 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Protesto, Kadıköy, Polis, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI - Son Dakika


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