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Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu - Son Dakika

Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu

09.07.2021 11:56

Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu "Durumu kritik. Beyin kanaması var. Ciğerinde sönme var. Kaburgada kırık var, kalça kırık, bacakta çok kırık var" Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hızla gelen bir araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki kadına çarptı.

Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu

"Durumu kritik. Beyin kanaması var. Ciğerinde sönme var. Kaburgada kırık var, kalça kırık, bacakta çok kırık var"

İSTANBUL - Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hızla gelen bir araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki kadına çarptı. Vücudunda çok sayıda kırık ve beyin kanaması olan kadının hastanede tedavisi sürüyor Öte yandan yaralı kadının hastanede bekleyen kardeşleri, olayla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Yurdanur Ertürk, "Yoğun bakımda. Durumu kritik. Beyin kanaması var. Ona müdahale edememişler. Ciğerinde sönme var. Kaburgada kırık var, kalça kırık, bacakta çok kırık var" dedi.

Kaza Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde dün akşam saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki Güler Baykal isimli kadına, Bülent K. hakimiyetindeki 34 DSY 862 plakalı Renault markalı araç kontrolden çıkarak hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki banka savrulan ve aracın altında kalan talihsiz kadın feci şekilde yaralandı.

Feci kaza nedeniyle vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren Güler Baykal'ın kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan kadının ailesi ve yakınlarının hastane önünde tedirgin bekleyişleri sürüyor. Kadının yakınlarının hastane önünde gözyaşlı döktüğü de görüldü.

Yaralı Güler Baykal'ın kardeşi Yurdanur Ertürk, "Yoğun bakımda. Durumu kritik. Beyin kanaması var. Ona müdahale edememişler. Ciğerinde sönme var. Kaburgada kırık var, kalça kırık, bacakta çok kırık var. Daha bir takım şeyler var.

Yoğun bakımda olduğu için doktorlar da haklı olarak bize hemen bilgi veremediler. Saat 13- 14 arasında bilgi verecekler ama kritik olduğunu içeriye giren çıkan personelden öğrendik. Zaten doktor da dedi "kritik" diye. Dün akşam oğlu tesadüfen internette görüyor. Ben ablası olduğum için beni aradı "annemden haberin var mı yok mu?" diye. Bostancı karakolundan öğreniyor. Göremedik hastayı. Hiçbir bilgimiz yok. Karakoldan bir defa aranmış, oğlunu aramışlar fakat o da tanımadı herhalde numarayı veya duymadı. Bilmiyor. Yani tesadüfen görmese internetten, bizim haberimiz olmayacaktı.

Bunu yapan kişi tabii ki isteyerek yapılmamıştır. Ama mutlaka adli makamlar onun gerekli cezasını verecektir. Şahitlerden de rica ediyorum. Görgü şahitlerinden rica ediyorum. Lütfen yardımcı olsunlar" dedi.

Baykal'ın diğer kardeşi Güngör Kırmızgül ise, "Bağdat Caddesi'ndeki çok sık kaza oluyor. Bunun önüne nasıl geçilecekse ben o yetkililere sesleniyorum. Bu birinci, ikinci, üçüncü, beşinci değil. Devam etmesin, önüne geçilsin. Neyse imkanı ona göre bir hareket yapsınlar" diye konuştu.

Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu
Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu
Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu
Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu
Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu
Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu
Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu

Otomobil, Suadiye, Kadıköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki feci kazada yaralanan kadının kardeşleri konuştu - Son Dakika


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