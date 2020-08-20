Son dakika haberleri! Kadıköy'deki olay; Valilik:  İlgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır - Son Dakika

İSTANBUL- DHA İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de koronavirüs denetimlerinde maske takmayan bir kadını, gözaltına almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.