Son dakika haberleri... Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi

10.10.2022 12:38

Son dakika 3. sayfa haberi: Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi Soruşturma, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek Kadıköy'deki patlamanın yaşandığı dairede doğalgaz bağlantısı bulunmamasının tespitiyle olaydaki terör şüphesi üzerinde duran yetkililer, çalışmalarına devam ediyor.

Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi

Soruşturma, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek

İSTANBUL - Kadıköy'deki patlamanın yaşandığı dairede doğalgaz bağlantısı bulunmamasının tespitiyle olaydaki terör şüphesi üzerinde duran yetkililer, çalışmalarına devam ediyor. Patlamanın yaşadığı adrese gelen olay yeri inceleme ve Terörle Mücadele ekipleri, çalışmalara yeniden başladı. Adrese çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayda terör şüphesi bulunması nedeniyle soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2. katından patlama meydana gelmişti. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın, yan tarafta bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen M.K. ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Terörle mücadele ekipleri olay yerine sevk edildi

Yaşanan patlama sonrası yapılan ilk çalışmalarla birlikte patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edilmesiyle olay yerindeki çalışmalar sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başladı. Yürütülen çalışmalara olay yeri inceleme, Terörle Mücadele ve çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Sokak içerisinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Bina içerisinde tek doğalgaz hattının bulunduğu daireye ait sayaç ekipler tarafından incelemeye alındı.

Öte yandan, patlama olayında terör şüphesi bulunması nedeniyle soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi - Son Dakika

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