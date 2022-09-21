Son dakika haberleri | Kadın polisin ölümü intihar çıktı; defin yeri anlaşmazlığı mahkemelik oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kadın polisin ölümü intihar çıktı; defin yeri anlaşmazlığı mahkemelik oldu

21.09.2022 15:37
Son dakika haberleri | Kadın polisin ölümü intihar çıktı; defin yeri anlaşmazlığı mahkemelik oldu

Gelen son dakika haberlerine göre TRABZON'da önceki gün evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın (45), tabancasıyla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

TRABZON'da önceki gün evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın (45), tabancasıyla yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Bahadır'ın kendi ve eşinin ailesi arasında çıkan 'defin yeri' anlaşmazlığı ise  mahkemeye taşındı. Mahkeme kararıyla 2 gün bekletilen cenaze, Bahadır'ın kendi ailesi tarafından defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a götürüldü.

Beşikdüzü ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından önceki gün silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Elazığlı polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı, başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin, yanında tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Ölümle ilgili başlatılan soruşturmada, İlknur Erim Bahadır'ın tabancasıyla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

AİLELER ARASINDA 'DEFİN YERİ' ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTIBahadır'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası büyükşehir belediyesi gasilhanesine konuldu. Bahadır'ın Samsun'da yaşayan ailesi, kente gelerek, cenazeyi memleketleri Elazığ'da defnetmek isteyince, aileler arasında defin yeri tartışması çıktı. Karara varamayan ailelerin savcılığa şikayeti üzerine konu yargıya taşındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 'annelik hakkı' gerekçesiyle cenazenin, İlknur Erim Bahadır'ın kendi ailesine verilmesini hükmetti. 2 gün gasilhanede bekleyen cenaze İlknur Erim Bahadır'ın ailesince teslim alınarak, defnedilmek üzere Elazığ'a götürüldü.

Öte yandan olay günü komşusunu telefonla arayan polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın 4 yaşındaki oğlunu okuldan almasını istediği ortaya çıktı. Komşu kadının, kendi çocuğu ile aynı sınıfta okuyan polis memuru Bahadır'ın çocuğunu alarak, evine götürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kadın polisin ölümü intihar çıktı; defin yeri anlaşmazlığı mahkemelik oldu - Son Dakika

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