KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor - Son Dakika

KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor

07.03.2021 14:53

Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyorKAYSERİ'de, kadın sağlık çalışanları yaklaşık 1 yıldır koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor.

Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor

KAYSERİ'de, kadın sağlık çalışanları yaklaşık 1 yıldır koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor. Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının yattığı yoğun bakım servisinden sorumlu hemşire Merve Gül, "Gün boyu maskelerimiz ağzımızda ve özel pandemi kostümü içerisindeyiz. Tıbbi maskelerimizi takıyoruz. Nefes alamadığımız halde birçok hastamıza nefes olmaya çalışıyoruz" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları en ön safta yer alıyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl mart ayında görülen koronavirüsün ardından, sağlık çalışanları gece gündüz çalışarak hastalara şifa olmaya çalışıyor. Özellikle kadın sağlık çalışanları, bu süreçte özverili çalışmaları ile göz dolduruyor. Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği birimde yoğun mesai harcayan kadın sağlıkçılar, tüm zorluklara rağmen bu süreçteki başarılarıyla dikkat çekiyor.

'HASTALARIN YEMEKLERİNİ YEDİRDİLER, İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR'

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, DHA'ya yaptığı açıklamada, 1 yıldır aktif olarak koronavirüsle mücadele ettiklerini söyledi. Toker, "Bizim ekibimizin yüzde 90'ı kadın çalışan. Kadınlarımızın hem anne olmaları, hem de hastalarımıza daha özverili yaklaşmaları yoğun ve verimli bir sene geçirmelerine neden oldu. Maalesef kendi çocuklarından ayrı kalmak zorunda kaldılar. Virüsün bulaşıcı hastalık olması nedeniyle hasta yakınlarını servise alamadığımız için hastaların yemeklerini yedirdiler, ihtiyaçlarını karşıladılar" dedi.

'YIPRANDIK AMA YILMADIK'

Koronavirüs hastalarının yattığı yoğun bakım servisinden sorumlu hemşire Merve Gül (31) ise, yaşadıkları süreçle ilgili olarak, "Pandeminin ilk başında neyin ne olduğu anlamakta zorlandık. 10 ay yoğun bakımda hizmet verdik. Sonrasında rahatlama ile anestezi yoğun bakım olarak devam ettik. Virüsün ilk döneminde yaşanan hasta artışını gözyaşı ile karşılayanlar oldu. Onları sakinleştirdik. İlk hasta kabulünü ben yaptım. Hepimiz çok korktuk. Mental, fiziksel ve psikolojik olarak biz yıprandık ama yılmadık" diye konuştu.

'NEFES OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Merve Gül, yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak, "Hemşirelik mesleğinde kadın sayısı çok fazla. Hemşire olmak kadın olmak demektir. Kadın olmak ise fedakarlık demektir. Biz bu süreçte mesleğimiz adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Okulumuzu ve evimizi işimize taşıdık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, güçlü ve fedakar kadınların günüdür. Bizlerde sağlık çalışanı olarak güçlüyüz ve fedakarız. 24 saat esaslı görev yapıyoruz. Gözümüz kulağımız servisimizde gelecek görev çağrısında. Hastaların bakımları uzun sürüyor. Biz yoğun bakım hemşireleri olarak hastaların ağız ve vücut bakımları hemşire tarafından yapılıyor. Gün boyu maskelerimiz ağzımızda ve özel pandemi kostümü içerisindeyiz. Tıbbi maskelerimizi takıyoruz. Nefes alamadığımız halde birçok hastamıza nefes olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor
KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ-Kadın sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadele ediyor - Son Dakika


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