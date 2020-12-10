Son dakika haberleri... Kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete karşı farkındalık oluşturulacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete karşı vatandaşları farkındalığa davet etti.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi arasında yapılan toplantılar sonucunda İzmit Belediyesi, kadına şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası'na ortak oldu. Her yıl Birleşmiş Milletler tarafından küresel ölçekte düzenlenen ve UN Women'ın öncülük ettiği 16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası'na İzmit Belediyesi de destek veriyor. 16 Günlük Aktivizm Kampanyası'na destek veren İzmit Belediyesi, İzmit'in çeşitli bölgelerine astığı billboardlarla farkındalık oluşturuyor. Kampanya kapsamında ateş böcekleri kadın ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı siber şiddete dikkat çekmek için ekranları aydınlatacak. İzmit Belediyesi, tüm İzmitlilere 'Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat' diyerek kampanyaya davet etti.

Siber şiddete maruz bırakılan kadın ve kız çocuklarının dijital dünyanın dışına itilmemesi, karanlıkta kalmamaları ve yalnız hissetmemeleri adına düzenlenen kampanya, 1 milyon ateş böceğine ulaşmayı hedefliyor. Kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin son bulması için farkındalık oluşturmak, siber şiddete dair başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyaya destek veren İzmit Belediyesi, tüm İzmitlileri bu kampanyaya ortak olmaya davet etti. - KOCAELİ