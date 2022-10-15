Son dakika haberleri... Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu (2)

15.10.2022 13:40
Son dakika haberleri... Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu (2)

Son dakika habere göre 23 YILLIK POLİS MEMURUNUN EŞİ DE POLİSMİŞBursa'da, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N.'nin (36) balkondan atmaya çalıştığı eşini kurtarmak için tırmandığı 3'üncü katın balkon demirinin kopmasıyla zemine düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş, yarın memleketi Sakarya'da...

23 YILLIK POLİS MEMURUNUN EŞİ DE POLİSMİŞ

Bursa'da, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N.'nin (36) balkondan atmaya çalıştığı eşini kurtarmak için tırmandığı 3'üncü katın balkon demirinin kopmasıyla zemine düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş, yarın memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit polis memurunun cenazesi, saat 11.00'de Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Sakarya'ya gönderilecek. Şehit Altıntaş, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Emniyet teşkilatında 23 yıldır görev yapan Sami Altıntaş'ın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi'nde görev yapan Altıntaş'ın eşi Firdevs Altıntaş'ın da Çekirge Polis Merkezi'nde komiser olduğu belirtildi.Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da şehit polis memuru için yayımladığı taziye mesajında, "14.10.2022 günü Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu'nda görevli polis memuru Sami Altıntaş, aile içi şiddetten aranması olan şahsın eşini balkonda atacağı ihbarı üzerine şüpheliyi bulunduğu binada yakalamaya çalışırken yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Öte yandan hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikametine giden, eşine şiddet uygulayan ve olayın ardından yanındaki 2 kişi ile kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Gökhan N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esra TÜRKER/ BURSA,


YORUMLAR
500
Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu Son dakika haber | Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu Son dakika haber | Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu
Kaynak: DHA

Altıntaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:33 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:49 Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 14:54:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kadını eşinden kurtarmak için balkona tırmanan polis, düşerek şehit oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement