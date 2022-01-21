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Son dakika haberleri | Kadını öldürüp cesedini apartmanın girişine bıraktığı öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kadını öldürüp cesedini apartmanın girişine bıraktığı öne sürülen sanık hakim karşısında

21.01.2022 11:26
Son dakika haberleri | Kadını öldürüp cesedini apartmanın girişine bıraktığı öne sürülen sanık hakim karşısında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da öldürdüğü kadının cesedini apartmanın girişine bıraktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da öldürdüğü kadının cesedini apartmanın girişine bıraktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf A. (40), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Nuray Erden'in eşi Durali Erden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, Erden ile bir tanıdığı aracılığıyla tanışarak telefonda görüşmeye başladıklarını ve geçen yıl 29 Kasım'da kendi evinde bir araya geldiklerini anlattı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle geceyi birlikte geçirdiklerini dile getiren sanık, maktulün titremeye başladığını ve kendisinde panikatak olduğunu söylediğini öne sürdü.

Sabah lavabodan döndükten sonra Erden'in yüzünde morarma görünce yanına gittiğini ancak maktulün kendisine tepki vermediğini savunan sanık, kendisine gelmesi için yüzüne kolonya sürdüğünü ve kalp masajı yaptığını, buna rağmen yanıt alamadığını dile getirdi.

Maktulün üstünü giydirip aşağı indirdiğini belirten sanık, "Sırtıma alıp maktulü iki kat aşağı indirdim. Apartmanın giriş kapısında zillere bastım ancak kimse karşılık vermedi." dedi.

Maktulü oraya bırakıp ambulansı aratmak için yakındaki fırına koştuğunu savunan Yusuf A, "Ambulans gelmeden polis aracı geldi. Sağlık ekipleri maktulün öldüğünü söylediler." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden sanık, "Maktulü boğarak öldürmedim. Ben suç işlemedim. Beraat ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Maktulün eşi Durali Erden ise aralarında herhangi bir problem olmadığını belirterek, "Maktul, 15.00 civarı evden ayrıldı. Bana "Halama gideceğim." dedi. Olay nasıl oldu bilmiyorum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanığın kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde geçen yıl kasım ayında bir apartmanın girişinde hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmiş, sağlık ekipleri, Nuray Erden (33) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin bulunduğu yerin, Erden'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Yusuf A'nın evinin önü olduğunu belirlemişti. Çalışmak için gittiği Orhangazi ilçesinde gözaltına alınan zanlı tutuklanmış ve "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kasım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kadını öldürüp cesedini apartmanın girişine bıraktığı öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika


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