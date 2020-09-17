Son dakika haberi | Kadını yol ortasında arabadan atan zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kadını yol ortasında arabadan atan zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Kadını yol ortasında arabadan atan zanlı yakalandı Şişli'de bir kadını yol ortasında arabadan atan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadını yol ortasında arabadan atan zanlı yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de bir kadını yol ortasında arabadan atan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli'de meydana gelmiş, bir sürücü yol ortasında aracındaki kadını dışarı atmıştı. Son anda ezilmekten kurtulan kadın hastaneye kaldırılmış, polis ise sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı inceleyen polis ekipleri zanlı R.P.'yi gözaltına aldı. Yaşanan olayın iç yüzü de polisin çalışmasıyla aydınlatıldı. Sarıyer Tarabya'da iş yerinden çıkan K.M.K isimli kadının bir köpeğin saldırısına uğradığı ve bu sırada kendisine yardım etmek isteyen zanlı R.P.'nin aracına bindiği tespit edildi. R.P.'nin aracına aldığı kadını taciz ettiği ve Şişli'de aracından attığı belirlendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı dün gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Kadını yol ortasında arabadan atan zanlı yakalandı

Kadın, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kadını yol ortasında arabadan atan zanlı yakalandı - Son Dakika

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