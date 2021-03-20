Son dakika haberleri: Kadının cüzdanını çalan yankesiciler güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

MERSİN'de bankadan para çeken A.G. (42) adlı kadını takip edip, cebinden cüzdanını çalan B.D. (28) adlı kadın ile kendisine yardım eden Ş.A. (19), bölgedeki 28 güvenlik kamerasından 85 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Bankadan para çeken A.G., içerisinde 3 bin 250 TL olan cüzdanının çalındığı fark edince polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, civardaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 28 güvenlik kamerasından toplam 85 saatlik görüntü izleyen ekipler, A.G.'nin cüzdanını çalan kişinin B.D. olduğunu tespit etti. Ekipler B.D. ve olaydan sonra aracına binerek kaçtığı Ş.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yankesicilik suçundan çok sayıda dosyası olan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı. B.D., kaldırımda yürüyen A.G.'yi takip edip bir anlık boşluğundan faydalanarak cebindeki cüzdanı alarak hızla uzaklaşıyor.