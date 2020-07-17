Son dakika haberleri... Kadınlar birlikte üretip kazanıyor - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, güç birliği yaparak kooperatifleşen kadınlar, yöreye özgü üzümden ürünler üreterek gelir elde ediyor.
Karabağlar ilçesinin kırsal mahallesi 850 metre rakımlı Kavacık'ın köylü kadınları, el ele vererek kooperatifleşti. Yörenin coğrafi işaretli ünlü Kavacık üzümünden çeşitli ürünler yaptı. 5 yıl önce 7 kurucu kadının bir araya gelmesiyle kurulan kooperatifteki üye sayısı, bugün 27'ye ulaştı. Kadınlar yörenin ünlü üzümünden pekmez, sirke, lokum ve bisküvi arası lokum gibi çeşitli ürünler üretip zincir marketlere satmaya başladı. Yapılan birliktelik kadınların sosyal anlamda güvenini artırdı. Ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, daha mutlu oldu.
Evli ve 3 çocuk annesi Vildan Doğan (48) ise "Kooperatife katıldıktan sonra kendime olan güvenim arttı" diye konuştu.