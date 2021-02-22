Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay

22.02.2021 20:41
Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay, System.String[]

Son dakika habere göre Kadir Şeker'in kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, cumartesi günü akşam saatlerinde sokakta yaşayan oğluna yemek vermek için dışarı çıktığını ve Ayşe D.'nin kardeşi Figen D'nin saldırısına uğradığını iddia etti.

Kadir Şeker'in kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, cumartesi günü akşam saatlerinde sokakta yaşayan oğluna yemek vermek için dışarı çıktığını ve Ayşe D.'nin kardeşi Figen D'nin saldırısına uğradığını iddia etti. Dalkılınç'ın burnunda kırık olduğu aldığı raporla doğrulandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, Konya'da Ayşe D'yi darp ettiği gerekçesiyle Kadir Şeker tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, sokakta yaşayan oğluna yemek götürmek için dışarı çıktığı esnada Ayşe D'nin kız kardeşi Figen D'nin saldırısına uğradı. Dalkılınç, Figen D'nin saçını yolup, burnuna kafa attığını ve "Oğlun gibi seni öldürsek ne yazar?" dediğini iddia etti.

Mübeyyen Güner Dalkılınç, "Figen D. bana, 'Seni burada şimdi ne yapayım ne yapayım. Burada kafanı gövdenden ayırsam, oğlunu parkta öldürdüğümüz gibi seni de burada öldürsem ne yazar ne yazar' dedi. Bana ne yapabileceğini sordum. Bu sözle ben kendimden geçtim. Bana bir şey yapamayacağını ve adaletin gerekeni yapacağını söyledim. Önümü kesti, ağzımdaki maskeyi tuttu attı. Montumla yakamdan tutarak sarstı. Halen boynum ağrıyor. Sonra kafa attı. 'Seni öldürürüm, kafanı gövdeden ayıracağım' dedi. Hakaret, küfürler etti cevap vermedim, direkt saçıma yapıştı. Kafam yerde bir on dakika mücadele etti. Saçlarımdan tuttu, bayağı bir çekti. Tokam kırıldı" dedi.

"Beni zor kurtardılar ellerinden"

Kırık tokasını ve kopan saçlarını saldırgan Figen D'nin elinden zor aldığını söyleyen Dalkılınç, "Avuçlarının içi saçlarımla doluydu. İnsanlar zor ayırdı. Bu saçlarımı bırakmadım. Bu saçları ben yolmadım, o kadın yoldu. 2-3 kere bana sürekli saldırdı. Çıldırmış, delirmiş gibi bir hali vardı. Bu şahsın çocuğumu nasıl öldürttüklerine inandım. Zaten bir nevi kendi de itiraf etti. 'Oğlunu nasıl öldürttük, seni de burada öldürsek ne yazar, ne yazar' dedi. Ben zaten orada bittim. Müdahale bile edemedim. Hesabını adalet önünde aramak isterim. Beni zor kurtardılar ellerinden. Burnumda kırık var, operasyon geçirdim. Kafayı yiyince neye uğradığımı şaşırdım. İki gündür kendime gelemedim. Ben bir anneyim. Şiddete uğrayan benim, sokak ortasında öldürülen evlat benim. Aynı şiddet bana uygulanıyor" diye konuştu.

Şiddeti kendisinin gördüğünü, parkta öldürülen oğlunun da kesinlikle bir darp olayına karışmadığını savunan Dalkılınç, "Hepsinden davacıyım. Figen D'den davacıyım. Ağzıyla itiraf etti. Çocuğumun katilleri onlardı. Şikayet dilekçemi verdim polis merkezine. Can güvenliğimden endişe duyuyorum. Benim canım evladım gibi ortada. Yetkililere sesleniyorum, göreve davet ediyorum. Çocuğumun katilleri bunlardır, içerideki değil dışarıdaki katildir. Şikayetçiyim. Canımı da versem oğlumun adaleti için mücadele edeceğim. Evladım için bu sokaklarda canımı vermeye hazırım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay
Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay
Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay
Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay
Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay
Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay
Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay

Kadir şeker, Cumartesi, Antalya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kadir Şeker davasında şok olay - Son Dakika


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